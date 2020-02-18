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Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı

İstanbul'da araçların farlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bugüne kadar 2,5 milyon liralık far çaldıkları iddia edilen şüphelilerin, çalıntı malları sanayi sitesindeki alıcılara sattığı tespit edildi.

Hüseyin Bağış   | 18.02.2020
Araç farlarını 1 dakikada söken hırsızlık zanlıları yakalandı Fotoğraf: Hüseyin Bağış / AA

İstanbul

İstanbul'da araçların farlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda aracın farlarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Polis, 14 Şubat'ta 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda suç örgütü liderleri oldukları öne sürülen Yener Y. ve Yavuz A'nın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 12 motosiklet, 90 çalıntı far ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Alıcılar sanayi sitesinden

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olaylarda, şüphelilerin 2 motosikletle 4 kişi hırsızlık yaptıkları, motosiklet sürücülerinin motordan inmeden motoru çalışır halde tuttukları, diğer iki kişinin park halindeki aracın tamponunu esneterek farları bir dakikadan kısa sürede söktükleri görülüyor.

Şüphelilerin 60 bin lira değerindeki lüks araç farlarını 10 bin liraya, 20 bin lira değerindeki araç farlarını ise 5 bin liraya sattıkları öğrenildi.

Sanayi sitelerindeki alıcılar üzerinden satış yaptıkları belirlenen 16 şüpheli Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Bu arada zanlıların yakalanana kadar çalıp sattıkları farların değerinin 2,5 milyon lira olduğu iddia edildi.

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