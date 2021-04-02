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Apollon Tapınağı otizme dikkat çekmek için maviye büründü

Ferdi Uzun   | 02.04.2021
Apollon Tapınağı otizme dikkat çekmek için maviye büründü

Aydın

Aydın'ın Didim ilçesindeki Apollon Tapınağı otizme dikkati çekmek ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla mavi ışıklandırıldı.

Didim Belediyesi, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla Hisar Mahallesi'ndeki tarihi tapınağı ışıkla mavi görünüme kavuşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, yaptığı yazılı açıklamada etkinlikle otizme dikkat çekerek "Farklılığımız yok, ortaklığımız çok." ifadelerini kullandı.

Bu arada Aydın Büyükşehir Belediyesi de Atatürk Kent Meydanı'ndaki süs havuzunu mavi renkle ışıklandırıldı.

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