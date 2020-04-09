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Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın polisi harekete geçirdi

Kayseri'de bir apartmanın asansör kapısıyla merdiven korkuluklarına sıvı süren şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müzahim Zahid Tüzün   | 09.04.2020
Apartmanın merdiven korkuluklarına sıvı süren kadın polisi harekete geçirdi

Kayseri

Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın sakinleri, dün asansör kapısına sıvı sürüldüğünü fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kayıtlarda yüzü maskeli kadının poşetten çıkardığı sıvıyı asansörün kapısına, düğmelerine ve merdiven korkuluklarına sürüp ayrıldığını gören bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yeri inceleme ekibi, sürülen maddenin ön incelemesinde sıvı yağ olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı mahalledeki başka bir binada daha rastlanan benzer durumla da bağlantısının olduğu değerlendirilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Kayıtlarda şüpheli hareketler sergileyen kadının, apartmandaki asansör kapısı ile korkuluklara sıvı sürüp uzaklaşması yer alıyor.

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