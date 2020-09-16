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Türkiye

ANTBİRLİK susam alım fiyatını 16, yer fıstığını 10 lira olarak açıkladı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK), susamın kilogramının 16, yer fıstığının ise 10 liradan alınacağını duyurdu.

Levent Kişi   | 16.09.2020
ANTBİRLİK susam alım fiyatını 16, yer fıstığını 10 lira olarak açıkladı

Antalya

ANTBİRLİK Başkanı Mustafa Yavuz, yaptığı açıklamada, bu yıl çiftçilerin yoğun talebi üzerine ilk kez alımını yapacakları susam ve yer fıstığının fiyatını belirlediklerini bildirdi.

Susamın kilogramını 16 liradan, yer fıstığının kilogramını ise 10 lira alacaklarını belirten Yavuz, bu fiyatların üreticiler için hayırlı olmasını temenni etti.

Asırlardır tarımı yapılan susam ve yer fıstığının Antalyalı çiftçilerin en temel geçim kaynakları arasında bulunduğuna dikkati çeken Yavuz, pamuk, mısır silajı, buğday, zeytin, narenciye ve nar üretimini destekledikleri gibi susam ve yer fıstığı üreticilerinin de emeklerinin karşılığını almalarını istediklerini vurguladı.

Antalya'da 10-15 bin dönüm arazide susam ekiminin yapıldığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin susam ihtiyacının yüzde 20'si Antalya'da üretiliyor. Ayrıca Antalya susamı, kalitesi dolayısıyla 'altın susam' olarak biliniyor. Yer fıstığı üretiminde ciddi bir artış var. Bu iki ürünün değerini bulması için pazar açtık. Çiftçimizin her ürününü alıp, işleyip satmak asli görevimiz. Tarımsal her üretimi desteklemek boynumuzun borcu. "

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