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Antalya'ya günlük gelen turistte yeni rekor

Antalya'da, hava yoluyla gelen turist sayısında dün 85 bin 205 ile günlük rekor kırıldı.

Ayşe Yıldız   | 09.06.2019
Antalya'ya günlük gelen turistte yeni rekor

Antalya

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "mavi boncuklu" paylaşımla turist rekorunu duyurdu. 

Karaloğlu, paylaşımında, "Tebrikler Antalya. Günlük yolcu girişinde yine tüm zamanların rekoru. 8 Haziran 2019'da gelen yolcu sayısı 85 bin 205. 2018'e oranla bu yıl aylık yüzde 17'lik artışla 570 bin 422 kişi, yıllık yüzde 18 artışla 3 milyon 870 bin 211 kişi Antalya'mıza gelmiştir. Nice rekorlara." ifadelerini yer verdi.


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