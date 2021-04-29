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Antalya'nın sahillerinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor

Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kısıtlama öncesinde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitmeyi tercih etti.

Ayşe Yıldız,Talip Demirci   | 29.04.2021
Antalya'nın sahillerinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk yaşanıyor

Antalya

Antalya'nın ünlü sahillerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk oluştu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte hareketlilik arttı.

Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girdi, bazıları da plajda oturdu. Turistlerin de ilgi gösterdiği plajda bazıları da yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü. Plaja kurdukları masada bilgisayarla uzaktan çalışanlar da dikkati çekti.

Sahile inen yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı, sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaş ilçesinde tatilciler, ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda uygulanan salgın kuralları kapsamında denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Kaş'a giden tatilciler nedeniyle yollarda da yoğunluk oluştu.

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