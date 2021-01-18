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Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Talip Demirci   | 18.01.2021
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü Fotoğraf: Talip Demirci/AA

Antalya

İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Yaylası'nda bulunan Akdağ'a mevsimin ilk karı düştü. 

Yaylanın yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, güzel görüntüler oluşturdu. Kar görmek için yaylaya gelen Antalyalılar, fotoğraf çektirdi.

Bölgede sürüler halinde dolaşan yılkı atlarının da yiyecek aradığı gözlendi.



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