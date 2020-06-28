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Antalya'daki Konyaaltı Sahili YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı

İçişleri Bakanlığının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

Sinan Özmüş   | 28.06.2020
Antalya'daki Konyaaltı Sahili YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalya

İçişleri Bakanlığının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yayımladığı genelgeyle ilan edilen ve 81 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Antalya'daki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili boş kaldı.

Hava sıcaklığının 37, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, her gün binlerce kişinin geldiği Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda kısıtlama nedeniyle çok az kişinin bulunduğu gözlendi. Kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerden bazıları denize girerek serinlemeyi tercih etti.

Polis ekiplerinin sık sık kontrol ettiği ve sessizliğin hakim olduğu sahil bandının, kısıtlamanın sona ermesinin ardından yeniden hareketlenmesi bekleniyor.

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