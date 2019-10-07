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Antalya'daki 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi İngiltere'ye döndü

Antalya Valiliğinden, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının duyulmasından itibaren, kente tatil için gelen 13 bin 879 turistin ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildiği bildirildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 07.10.2019
Antalya'daki 13 bin 879 Thomas Cook müşterisi İngiltere'ye döndü Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketin Antalya'da bulunan müşterilerinin mağduriyet yaşamaması için 23 Eylül'de Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında kriz masası kurulduğu hatırlatıldı.

Kriz masasında Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin de yer aldığı belirtilen açıklamada, burada sağlan koordinasyonla mağduriyetlerin önüne geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İflasın duyulmasından itibaren 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildi. Antalya'da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyon sorunsuz şekilde sona erdi." ifadeleri kullanıldı.

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