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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Servet Tümer   | 29.06.2020
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın çıktı Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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