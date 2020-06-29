Antalya'da soğuk hava deposunda yangın çıktı
Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Antalya
Antalya'nın Serik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan bir soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 11 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.