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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'da yerleşim yerleri ve seralara yakın sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Süleyman Elçin   | 23.05.2021
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yangın kontrol altına alınamayınca itfaiyeden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi, yakındaki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit eden alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara destek veriyor.

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