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Antalya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Servet Tümer   | 09.02.2021
Antalya'da iki otomobil çarpıştı 5 kişi öldü

Antalya

Antalya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Serik ilçesi Belkız Mahallesi'nde henüz plakaları ve sürücülerinin isimleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bir otomobil yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Ölü ve yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

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