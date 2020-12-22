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Türkiye

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Süleyman Elçin   | 22.12.2020
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı

Antalya

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 14-20 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda, yakalama emriyle aranan firari şüphelilerin de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi. İfade işlemleri tamamlanan 10 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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