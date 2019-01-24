Antalya'da dev dalgalar

Yağış ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu, ağaçlar ile direkler devrildi, tabelalar uçtu.

Fotoğraf: AA/Süleyman Elçin

ANTALYA

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Antalya'da tabelalar uçtu, ağaçlar ile direkler devrildi, Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortum nedeniyle de seralar zarar gördü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde saatteki hızı 92 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince ağaçların ve direklerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Konyaltı Sahili'nde dev dalgalar

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar oluştu.

Boğaçay Deresi'nin taşması sonucu Batı Çevre Yolu'ndaki portakal ve nar bahçelerinde ise su birikintileri meydana geldi.

Kumluca ve Finike'de hortum

Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda sera zarar gördü.

Kumluca'da etkili olan fırtına Karatepe Stadı'nın demirlerinin yıkılmasına neden oldu.

Kaş ilçesinde yağış sonrası Koca Göl'de su taşkını meydana geldi, göl etrafındaki seralarda su birikintileri oluştu.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ova Mahallesi'ndeki seraların zarar gördüğünü söyledi.

Suyun çekilmesi için vatandaşa yardım edildiğini dile getiren Kocaer, kanallar açıldığını, vatandaşın zararını en aza indirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Antalya-Muğla kara yolu trafiğe kapandı

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, heyelan sonrası Antalya-Muğla kara yolu trafiğe kapandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan, öğlen etkisini arttıran yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Döşemelatı ilçesi Termessos Kavşağı yakınlarında heyelan meydana geldi. Yola düşen kayalar nedeniyle Antalya-Korkuteli kara yolu trafiğe kapandı. Termessos Kavşağı'nda yolu kapatan Antalya Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri Burdur istikametine yönlendirdi. Kara yolunun açılması için çalışma başlatıldı.

Konyaalatı ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki özel bir kreşin çatı kaplaması yola uçtu. Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Gerekli güvenlik önlemlerinin ardından kreşteki çocuklar ailelerine teslim edildi.

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünce, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur için saatteki hızı yer yer 100 kilometreye kadar ulaşması beklenen fırtına uyarısında bulunuldu.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli fırtınanın akşam saatlerinde, Isparta ve Burdur'da ise yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muğla'da ise fırtınanın yarın öğle saatlerinde tekrar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son 24 saatte Kemer ilçesi Ovacık Mahallesi'nde metrekareye 212 kilogram, Döşemealtı ilçesi Dağbeli mevkisinde 143 kilogram, Korkuteli ilçesi Bük Ormanı'nda ise 148 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Aydın'da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Kuşadası ilçesinde şiddetlenen yağış, Davutlar, Güzelçamlı, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde hayatı olumsuz etkiledi.

Atatürk Bulvarı ve otogar mevkisindeki yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Didim ilçesinde de sağanak ve fırtına dolayısıyla bazı mahallelerde elektrikler kesildi.

Dalgaların vurduğu Altınkum sahilindeki bazı iş yerlerini de su bastı. İş yerlerinin önündeki masa ve sandalyeler devrildi.

Muğla'da elektrik direklerinin devrildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuvvetli yağış ve fırtına, bazı ağaçlar ile elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Kentte kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçede saatteki hızı 93 kilometreyi bulan fırtına, 40 ağaç ile bazı elektrik direklerinin devrilmesine yol açtı. Fırtına nedeniyle Yalancıboğaz mevkisinde bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine devrildi.

Bazı mahallelere elektrik verilemediği, devrilen direkler için önlem alındığı bildirildi.

Yağmurla tepelerden gelen çamur ise denizde kızıl tabaka oluşturdu. Dolunun da etkili olduğu kentte, balıkçılara fırtına nedeniyle denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun-Mehmet Çakmak-Süleyman Elçin-Osman Akça