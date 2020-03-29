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Antalya'da çocuk korosundan 'evde kal' mesajı

Manavgat ilçesinde Çocuk Korosu, koronavirüs ile mücadeleye destek için Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını seslendirerek "evde kal" mesajı verdi.

Fatih Hepokur   | 29.03.2020
Antalya'da çocuk korosundan 'evde kal' mesajı

Antalya

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası koristleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti. 


Koro Şefi Müzisyen Tayfun Yılmaz'ın önderliğinde organize olan koro elamanı 45 çocuk, evlerinde Micheal Jackson'un "We Are The World" şarkısını seslendirdi.

"Yarınlarımız için evde kal" mesajının verildiği video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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