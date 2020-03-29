Antalya'da çocuk korosundan 'evde kal' mesajı
Manavgat ilçesinde Çocuk Korosu, koronavirüs ile mücadeleye destek için Michael Jackson'un "We Are The World" şarkısının uyarlamasını seslendirerek "evde kal" mesajı verdi.
Antalya
Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası koristleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadeleye destek için kameraların karşısına geçti.
Koro Şefi Müzisyen Tayfun Yılmaz'ın önderliğinde organize olan koro elamanı 45 çocuk, evlerinde Micheal Jackson'un "We Are The World" şarkısını seslendirdi.
"Yarınlarımız için evde kal" mesajının verildiği video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.