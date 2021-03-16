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Antalya'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu.

Süleyman Elçin   | 16.03.2021
Antalya'da bir villada aynı aileden 4 kişi ölü bulundu Fotoğraf: Süleyman Elçin / AA

Antalya

Güzeloba Mahallesi'ndeki Sefakent Yağmur Sitesi'nde bulunan 3 katlı villada yaşayan aileden haber alamayan yakınları eve geldi.

Ailenin yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu polise bildirdi.

Siteye gelen ekipler, villanın kapısını kırarak içeri girdi.

Evde Muzaffer Gider (73), Gülsen Işık Gider (65), Gamze Gider (45) ile Mustafa Gider'i (40) silahla vurulmuş halde bulan polisler, sağlık ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Villada inceleme yapan polis ekipleri, Mustafa Gider'in babası, annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Yaklaşık 150 bin lira borcu olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Gider'in, babasının cesedini birinci kattan zemin kata anne ve kız kardeşinin cesetlerinin yanına taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 1 yıldır olayın gerçekleştiği villada oturan ailenin 8 kedi ile bir papağan beslediği, hayvanların bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cesetler, adli tıp morguna götürüldü.

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