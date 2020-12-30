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Türkiye

Antalya'da afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Finike ve Kumluca ilçelerinde afetten zarar gören 797 çiftçi için 10 milyon lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

Ayşe Yıldız   | 30.12.2020
Antalya'da afetten zarar gören çiftçiler için 10 milyon lira ödenek ayrıldı

Antalya

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Ekim'de meydana gelen afetten Finike ve Kumluca ilçelerindeki örtü altı üretimin ve meyve bahçelerinin zarar gördüğünü söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Yapılan tespitler, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Gerek Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu gerekse AK Parti Antalya milletvekillerimiz hassasiyet göstererek, ödenek konusunu Cumhurbaşkanlığımıza iletti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla afetten serası, tarlası zarar gören çiftçimize ödenmek üzere 10 milyon lira ödenek gönderildi. Birkaç yıldır Antalya'da sel ve su baskınlarından, hortum felaketlerinden oluşan tüm afetlerde hükümetimiz çiftçimizin yanında oldu."

Taş, çiftçinin gördüğü zararın bedelinin gerek TARSİM gerekse Cumhurbaşkanlığı ödenekleri üzerinden her zaman ödendiğini ifade etti.

Antalya Valiliği hesaplarına aktarılan ödeneğin dağıtılacağını bildiren Taş, "Finike'de 487, Kumluca'da 310 olmak üzere toplam 797 çiftçimize gönderilen 10 milyon liralık ödeneğin dağıtımına önümüzdeki hafta başlanacak. Tarlanın, seranın zararına, metrekareye göre bedeller belirlenecek." dedi.

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