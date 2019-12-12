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Antalya'da Acısu deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Acısu deresinin taşması nedeniyle bazı konutların zemin katlarında su baskınları yaşandı.

Servet Tümer   | 12.12.2019
Antalya'da Acısu deresinin taşması sonucu bazı evleri su bastı

Antalya

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi" kapsamında, kırmızı kodlu uyarının yapıldığı ilk kent olan Antalya'da, yağış en fazla Serik ilçesinde etkili oldu. 

İlçedeki Acısu deresinin su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kadriye ve Belek mahallelerinde yazlıkçıların kullandığı bazı konutların zemin katlarında su baskınları yaşandı.

Vatandaşların yardım istemesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurulan tahliye motorları ile, evlerdeki su tahliye edildi. Evlerdeki bazı mobilya ve elektrikli eşyalar zarar gördü. 

Vatandaşlardan Soner Sungur, altyapı sorunu nedeniyle villasının alt katına su bastığını söyledi. Meteorolojik uyarı nedeniyle bazı eşyalarını üst kata çıkardığını anlatan Sungur, "İyi ki önlem aldık, eğer eşyalarımızı yukarıya çıkarmasaydık, onlar da su altında kalacaktı." dedi. 

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