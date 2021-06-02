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Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanının koruma statüsü değiştirilerek "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.

Hamdi Çelikbaş   | 02.06.2021
Antalya ve İzmir'deki iki doğal sit alanı 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş Doğal Sit Alanı ile İzmir'in Ödemiş ilçesindeki 10. Grup Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine kararı verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanların krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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