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Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor

Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Fatih Hepokur, Süleyman Elçin, Bekir Ömer Fansa   | 10.09.2020
Antalya ve Adana'da çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor Fotoğraf: Fatih Hepokur /AA

Antalya/Adana

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gündoğdu Mahallesi Vahaplı mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına yakın bölgede yerleşim yerlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Adana'daki orman yangınına müdahale devam ediyor

Adana'nın Pozantı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın karamasıyla havadan müdahale ara verilen çalışmada 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor.


Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa /AA

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangına ekipler karadan müdahale ediyor.

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