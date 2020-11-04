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Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı

Antalya açıklarında petrol türevlerinden dolayı oluşabilecek deniz kirliliğine karşı Acil Müdahale Tatbikatı gerçekleştirdi.

Gülsem Adam   | 04.11.2020
Antalya açıklarında deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında tatbikat yapıldı

Antalya

Antalya açıklarında petrol türevlerinden dolayı oluşabilecek deniz kirliliğine karşı Acil Müdahale Tatbikatı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Limanı yakınlarında, petrol ve türevinin oluşturacağı deniz kirliliği riskine karşı, kirliliğin çevreye zarar vermeden en etkili şekilde temizlenmesi için Acil Durum Senaryosu Tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta denize petrol veya ürünleri sızıntısı oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye, denizcilik firmasına ait iki tekne ile Büyüşehir Belediyesine ait bir tekne ulaştı.

Ekipler, tedbirleri aldıktan sonra sızıntı gerçekleşen alanı bariyerle çevirdi.

Tatbikatta olası bir kazada ilgili kurumların hazırlıkları ve donanımları da test edildi.


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