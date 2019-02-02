Annesiz kalan köpekler için 'süt seferi' yapıyor

Ordu'da Anıl Sinan Er, annesiz kalan 5 yavru köpeği sağlıklı beslenebilmeleri için her gün aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getirerek, koruma altındaki bir köpek tarafından emzirilmelerini sağlıyor.

Fotoğraf: AA/Hacer Öztürk

ORDU - HACER ÖZTÜRK

Ordu'da hayvansever Anıl Sinan Er, annesiz kalan 5 yavru köpeği sağlıklı beslenebilmeleri için koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpeğin emzirmesi amacıyla her gün aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getiriyor.

Gürgentepe ilçesinde bir süre önce sahipsiz kalan 5 yavru köpek, Ordu Valiliği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Karadeniz Temsilciliği tarafından koruma altına alındı.

Sahipsiz yavruları daha sonra Ünye'de yaşayan hayvansever Anıl Sinan Er sahiplendi.

İlçeye bağlı Gölevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturduğu evde 5 yavru köpeği mama ile besleyen Er, anne sütü alabilmeleri için de günde bir kez aracıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getiriyor. Yavru köpekleri, burada koruma altında bulunan 7 yavrusu olan köpek emziriyor.

"Yavruları hiç yadırgamadan emzirdi"

Anıl Sinan Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri hayvanları çok sevdiğini ve imkanları ölçüsünde de ilgilenmeye çalıştığını söyledi.

Yavruların annesiz kalmasından etkilendiğini ve bu nedenle de sahiplenmeye karar verdiğini anlatan Er, yavru köpeklere evinde baktığını ifade etti.

Er, yaklaşık 1,5 aylık köpeklerin anne sütüne ihtiyaçları olduğuna dikkati çekerek, anne sütü alabilmeleri için yavruları olan bir köpek tarafından emzirmeleri gerektiğini aktardı.

Yavruları besleyebilecek köpek bulmak için araştırma yaptığını dile getiren Er, daha önce sokakta yaşayan 7 yavrulu köpeğin Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğinde koruma altına alındığını öğrendiğini belirtti.

Er, ilgili kişilerle görüştükten sonra günde bir kez yavru köpeklerin sağlıklı beslenmeleri için aracıyla evinden yaklaşık 4 kilometre uzaktaki Sahilköy Mahallesi'ndeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliği'ne getirdiğini söyledi.

Köpeğin, 5 yavruyu da emzirdiğini ifade eden Er, "Koruma altındaki köpek, 7 yavrusu olmasına rağmen bu yavrulara da annelik yapıyor, hiç yadırgamadan emziriyor." dedi.

Er, yavru köpeklerin gayet sağlıklı olduğuna işaret ederek, yavrular büyüyene kadar her gün anne köpeğin yanına getirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.