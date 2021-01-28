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Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Haydar Toprakçı   | 28.01.2021
Anne ve babasını siyanürle öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Fotoğraf: Şafak Yel/AA

İzmir
İzmir'de siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldürdüğü, kardeşinin de yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Mahmut Can Kalkan'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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