Ankara'nın bazı bölgelerine dolu yağdı
Başkentin bazı ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Yenimahalle'de yaklaşık 15 dakika süren dolu, çevreyi beyaza bürüdü.
Ankara
Kentin özellikle batı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.
Yenimahalle'de yaklaşık 15 dakika süren dolu, çevreyi beyaza bürüdü. Dolunun ardından başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına yol açtı.
Şehrin çeşitli bölgelerinde yağmur aralıklarla sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.