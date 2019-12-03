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Türkiye

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Barış Kılıç   | 03.12.2019
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 20 şüpheliden 11'inin yakalandığı, diğer 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdüğü belirtildi.

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