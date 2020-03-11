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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

İsmet Karakaş,Serdar Açıl   | 11.03.2020
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 11'ini yakaladığı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Şüphelilerden 7'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bir şüphelinin ise görevinden geçici olarak uzaklaştırılan öğretmen olduğu belirtildi.

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