Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 15 şüpheliden 11'i yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanı Hakkındaki Kanun'a aykırılık" suçlarından yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, karar doğrultusunda operasyon düzenleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphelilerden 11'ini yakaladığı, 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Şüphelilerden 7'sinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, bir şüphelinin ise görevinden geçici olarak uzaklaştırılan öğretmen olduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.