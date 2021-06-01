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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında konuşuyor.
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Türkiye

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturması kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgütün öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 01.06.2021
Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması (hijyen evleri) içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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