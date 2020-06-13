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Ankara'daki 'Dil Operasyonu'nda 21 hırsızlık zanlısı yakalandı

Ankara'da düzenlenen "Dil Operasyonu" kapsamında, kapı dillerini düşürerek, hırsızlık yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Muhammed Nuri Erdoğan,Cankut Taşdan   | 13.06.2020
Ankara'daki 'Dil Operasyonu'nda 21 hırsızlık zanlısı yakalandı

Ankara

Ankara'da düzenlenen "Dil Operasyonu" kapsamında, kapı dillerini düşürerek, hırsızlık yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, evden hırsızlıkların artması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince 4 özel ekiple çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 21 kadın zanlının ikili ve üçerli gruplar halinde organize olarak şebeke kurdukları, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandıkları ve birbirlerine çilingir eğitimi vererek kapı açma konusunda beceri kazandıkları belirlendi.

Yaklaşık 17 kilometre boyunca toplam 142 güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek takip başlatan ekipler, zanlıların hırsızlıklar esnasında başlarını kapattıklarını, yüzlerine de salgın bahanesiyle maske taktıklarını saptandı.

Maskeyi atınca yakalandı

Hırsızlık şüphelilerinden birinin yolda maskesini değiştirdiğini gören ekipler, attığı maskeyi bulup yapılan biyolojik incelemenin ardından kimlik bilgisine ulaştı. Bu zanlıdan yola çıkan polis, şebekenin diğer üyelerini de tespit ederek, 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Dil" adı verilen operasyonda, aralarında cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, hırsızlık zanlılarının sürekli hamile kalarak bebek sahibi oldukları, bu durumu da soruşturma süresinde kendilerine kalkan olarak kullandıkları öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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