Euro
8.78
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,985.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri

Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

Özcan Yıldırım   | 17.08.2020
Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ankara'da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı. Ankara'da taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılması kararlaştırıldı. Ankara'da sokak düğünlerinde düğün süresinin azami 2 saat olması ve toplu yemek verilmesinin yasaklanması kararlaştırıldı. Ankara'da Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulmasına, bu ekiplerin mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri bire bir takip etmelerinin sağlanmasına karar verildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Benzer haberler

Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri

Ankara'da yeni koronavirüs önlemleri

İstanbul ve Ankara'da Kovid-19 denetimi

Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı

Ankara'da elektrik hatları yenilenecek

Ankara'da elektrik hatları yenilenecek