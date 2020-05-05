Euro
7.66
Dolar
7.07
BIST 100
99,431.34
Altın
1,697.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
31 İlde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK Toplantısı'nda video konferans yoluyla konuşuyor
logo
Türkiye

Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor

Ankara'da, kangal köpeklerinin anne eşek ve sıpasına saldırtılması görüntülerinin ardından harekete geçen HAYTAP ve Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurtarılan anne eşek, Bursa'ya getirildi.

Büşra Nur Yılmaz   | 05.05.2020
Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor

Bursa

Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan eşeğin bir gözünde görme kaybı olduğu belirlenerek, bir tedavi protokolü oluşturuldu.

Anne eşek, tedavisinin tamamlanmasının ardından Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliğinde hayatını sürdürecek.

HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısına uğrayan sıpanın öldüğünü, anne eşeğin yaralandığını hatırlattı.

Ankara'nın Haymana ilçesinden Bursa'ya getirilen eşeğin toparlanıp ayağa kalkmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aslında koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni vaka kabul etmeyen Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi, acil durum olduğu için kapılarını açtı. Eşeğin sağlık kontrolleri yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Bir gözünde görme kaybı söz konusu. Gerekli tedavileri belirlendi. Yaraları var. Bir süre daha bakılacak. Tedavisinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesinin de destekleriyle kurulan HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliğinde, yük taşımayarak mutlu bir şekilde ömrünü sürdürecek."

Sosyal medyada paylaşılan "kangal köpeklerinin anne eşek ve yavru sıpasına saldırtılması" görüntüleri sonrası gelen ihbarlar üzerine federasyon temsilcileri harekete geçmiş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü desteğiyle tüm gün süren bir operasyonla anne eşek köyde bulunmuş ve kurtarılmıştı. Yavrusu sıpanın ise kan kaybından öldüğü belirlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankaragücü Başkanı Mert: Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcumuzun durumu ağır değil
Avustralya’daki Türk vatandaşları özel seferle Türkiye’ye getirilecek
Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Sınırlarımız dünyanın geri kalanı için uzun süre kapalı kalacak
AB Kovid-19'un ortaya çıkış süreci ve alınacak derslerin araştırılmasını istiyor

Benzer haberler

Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor

Ankara'da yavrusuna köpeklerin saldırtıldığı eşek Bursa'da tedavi ediliyor

Türkiye'ye getirilen Suriyeli minik Yusuf'un tedavisi Hatay'da başladı

Kalp hastası Suriyeli küçük Rabi Türkiye'de şifa bulacak

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Antalya'da jandarmadan aç kalan köpek ve yavrularına şefkat eli

Antalya'da jandarmadan aç kalan köpek ve yavrularına şefkat eli
Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar'dan 'evde kal' çağrısı

Türkiye'de plazma tedavisi ile Kovid-19'u yenen ilk hasta Aybar'dan 'evde kal' çağrısı