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Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların, HES kodu bulundurmalarının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 02.10.2020
Ankara'da toplu taşıma araçlarında HES kodu zorunlu hale getirildi

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamada, EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'a binen vatandaşların HES kodu bulundurmalarının zorunlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Valiliğinin aldığı karar gereğince Kovid-19'la mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın HES kodu bulundurarak kullanmaları zorunlu hale gelmiştir. Tam Ankarakart kullanan vatandaşların en geç 16 Ekim'e kadar www.ankarakart.com.tr adresinden kartlarını kişiselleştirmeleri gerekmektedir." bilgisine yer verildi.

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