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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

Cankut Taşdan   | 29.01.2020
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

Ankara

Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatta oldukları belirlenen zanlılar takibe alındı.

Yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

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