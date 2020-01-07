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Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Ankara'da, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin aracında yapılan aramada 72 bin 758 hap ele geçirildi.

Aykut Karadağ,Cankut Taşdan   | 07.01.2020
Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç / AA

Ankara

Ankara'da, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Ş'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Murat Ş'nin aracında yapılan aramada çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

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