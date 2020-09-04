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Türkiye

Ankara'da sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyecek

Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulunun kararıyla il genelinde sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Duygu Yener   | 04.09.2020
Ankara'da sokak ve köy düğünlerine izin verilmeyecek

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüştüğü, bazı kararlar aldığı belirtildi.

Karar uyarınca hastalığın yayılımının kontrol altına alınması ve toplum sağlığını korumak amacıyla sokak, köy düğünlerine izin verilmeyeceği, Karşıya, İncek, Gölbaşı, Ortaköy gibi cenaze defin ve merasimlerinin yoğun olduğu mezarlıklarda, cenaze namazı ve defin işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının belirleyeceği saatlerde yapılacağı kaydedildi.

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

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