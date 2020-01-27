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Elazığ Sürsürü Mahallesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
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Türkiye

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasında sanıklara 10'ar yıl hapis

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı.

Barış Kılıç   | 27.01.2020
Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesi davasında sanıklara 10'ar yıl hapis

Ankara

Ankara'da sokak köpeklerinin zehirlenmesine ilişkin davada 3 kişi sahipli hayvanı öldürmek ve çevreyi kasten kirletmekten 10'ar yıl hapse çarptırıldı.

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