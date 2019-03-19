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Ankara'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığındaki 9 zanlı yakalandı

Ankara'da terör örgütü PKK'ya yönelik nevruz öncesi gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlıdan 9'u yakalandı.

Cankut Taşdan   | 19.03.2019
Ankara'da nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığındaki 9 zanlı yakalandı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu belirlenen PKK terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütünün gençlik ve mahalli alan yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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