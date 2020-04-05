Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı
Başkentte, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Ankara
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.
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Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.
Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.