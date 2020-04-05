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Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı

Başkentte, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 05.04.2020
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

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