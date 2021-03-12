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Ankara'da 'Kaçarlar' adlı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Sertaç Bulur   | 12.03.2021
Ankara'da 'Kaçarlar' adlı suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince "Kaçarlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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