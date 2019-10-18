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Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İsmet Karakaş   | 18.10.2019
Ankara'da ByLock soruşturması: 20 gözaltı kararı

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı şüpheliler hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Karar doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 8 şüpheliyi yakaladığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

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