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Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı

Dört polisin yaralandığı olaylarda gözaltına alınanlar hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

İsa Toprak   | 02.02.2021
Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek amaçlı izinsiz gösteride bir polisin kolu kırıldı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Ankara

Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki protestolara destek için yapılan izinsiz gösteriler sırasında bir polisin kolunun kırıldığı duyuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesindeki olayları protesto etmek amacıyla Kızılay'da toplanmaya çalışan marjinal grupların Ziya Gökalp Caddesi'nde görevli personele fiziki saldırıda bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen eylemlerinde ısrar etmeleri üzerine 69 kişinin gözaltına alındığı" belirtildi.

Açıklamada, "yaya ve araç trafiğinin aksaması nedeniyle çevreden geçen vatandaşlar ve eylemciler arasında yer yer fiziki müdahaleye varan tartışmaların da yaşandığı yasa dışı eylem esnasında 1 polisin kolunun kırıldığı, 4 polisin de çeşitli yerlerinden yaralandığı" bildirildi.

Gözaltına alınanlar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldığı kaydedildi.

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