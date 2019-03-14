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Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı.

Hamdi Çelikbaş,Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.03.2019
Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Ankara-Sincan tren hattının Çağlayan Alt Geçidi mevkisinde akaryakıt yüklü tanker vagonları taşıyan tren, henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Olay sonrası bölgeye itfaiye ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ankara'da akaryakıt yüklü tren raydan çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde akaryakıt taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu demiryolu ulaşıma kapandı. Olay sonrası bölgeye itfaiye sevk edildi. ( Muhammed Selim Korkutata - Anadolu Ajansı ) 

Tren ile 4 tanker vagonu raydan çıktı

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tren ile 4 tanker vagonun raydan çıktığını belirledi.

TCDD ekipleri, olay sonrası hafif yan yatan tren ve vagonların devrilmemesi için önlem aldı.

Kaza nedeniyle demiryolu hattı ulaşıma kapanırken hattın ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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