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Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüpheli itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Barış Kılıç,Serdar Açıl   | 30.12.2019
Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüpheli itirafçı oldu

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara'da 2019’da FETÖ'ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 754 şüphelinin itirafçı olduğunu açıkladı.

Kocaman, başsavcılıkça 2019'da FETÖ'ye yönelik 6 bin 831 dava açıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, FETÖ ile mücadelede iyi bir noktaya gelindiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyonel güçlerinin kalmadığını düşünüyoruz." dedi.

Yüksel Kocaman, "FETÖ ile mücadele hayati bir konu. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece her Türk vatandaşı ve devlet için tehdit devam eder." ifadelerini kullandı.

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