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Ankara Valisi Şahin ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Fırat Taşdemir   | 19.09.2020
Ankara Valisi Şahin ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gaziler ve diğer devlet erkanının yer aldığı heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Şahin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şahin, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Vali Şahin, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, İstiklal mücadelesindeki üstün başarılarınızdan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından şahsınıza mareşallik rütbesiyle birlikte gazilik unvanı verilişinin 99. yıl dönümünü ve Gaziler Günü'nü anmak üzere huzurunuzdayız. Şehitlik ve gazilik kahraman milletimizin her ferdinin asırlar boyunca erişmeyi dilediği en yüce makamlardır. Aziz milletimiz, istiklali uğrunda şehit ve gazi olmayı, büyük bir onur ve gurur kaynağı olarak görmüştür.

Nitekim son zamanlarda ülkemizde yaşanan ihanet kalkışmasını necip milletimiz sahip olduğu bu şuurla birlik ve beraberlik içerisinde aşmayı başarmış, vatan, hürriyet, istiklal, namus ve bayrak söz konusu olduğunda gerekirse şehadet mertebesine ulaşmaktan çekinmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Atalarımızın kanlarıyla suladığı vatan toprakları, mukaddes bir emanettir. Bizler de bu bilinç içerisinde, vatanımız için ödenen bedelleri daima hatırlayarak, birlik ve bütünlük içerisinde milletimizi yüceltme azim ve kararlılığındayız. Bu anlamlı günde, gazilerimize minnet duygularımızla şükranlarımızı sunarken, tüm şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."



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