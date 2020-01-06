Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir
Ankara Valisi Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
Ankara
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.
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Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.— Vasip Şahin (@vasipsahin) January 6, 2020