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Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir

Ankara Valisi Şahin, kent genelinde etkili olan kar yağış dolayısıyla eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 06.01.2020
Ankara Valisi Şahin: İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir

Ankara

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için ilimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir." ifadelerini kullandı.

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