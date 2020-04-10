Ankara Valiliği: 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir
Ankara Valiliği, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bugün bazı yayınlarda yer alan Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi personeline koronavirüs testi taramasının durdurulduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimizde görev yapan tüm personelimizin testlerine devam edilmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.