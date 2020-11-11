Euro
9.20
Dolar
7.82
BIST 100
1,279.22
Altın
1,864.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’daki mobilya sitesinde bulunan kereste fabrikasında çıkan yangın, evlere sıçradı
logo
Türkiye

Ankara Siteler'de çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. Yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Cemil Murat Budak,Aybüke İnal Kamacı   | 11.11.2020
Ankara Siteler'de çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Ankara

Ankara'da mobilya atölye ve mağazalarının bulunduğu Siteler semtindeki bir toptancıda yangın çıktı. 

Çamlıtepe Caddesi'ndeki bir sunta toptancısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, çevredeki binalara da sıçradı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ekipler, yanan binanın yanındaki Abdullah Tokur Ortaokuluna alevlerin sıçramaması için çalışıyor. 

Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirten Yavaş, yanan işletmenin arkasındaki binada kalan Suriyelilerin de tahliye edildiğini söyledi. 

Yavaş, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir
İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Benzer haberler

Ankara Siteler'de çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

Ankara Siteler'de çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasındaki yangın zarara yol açtı

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasındaki yangın zarara yol açtı
Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı

Van'ın Özalp ilçesinde pasajda çıkan yangın kontrol altına alındı
Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Adana'da yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor