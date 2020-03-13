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Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliği, "Hastanemiz, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini titizlik ve özveri ile sunmaya devam etmekte olup, bahse konu olan haberde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.

Duygu Yener   | 13.03.2020
Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların iptal edildiği iddiasına yalanlama Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ankara Şehir Hastanesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ameliyatların iptal edildiği iddialarının doğru olmadığı bildirildi.

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimliğinden yapılan açıklamada, bugün medyada yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, ameliyatların iptal edildiği iddialarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Ankara Şehir Hastanemizde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında herhangi bir ameliyat iptali söz konusu değildir. Hastanemiz, vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetini titizlik ve özveri ile sunmaya devam etmekte olup, bahse konu olan haberde yer alan iddialar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

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