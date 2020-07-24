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Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 21 polis hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 17’si daha önce ihraç edilen 21 emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verdi.

Sertaç Bulur   | 24.07.2020
Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında 21 polis hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturması kapsamında 17'si ihraç edilen, 4'ü görevden uzaklaştırılan 21 polis için gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "himmet adı altında örgüte finansal destek sağlayan ve haklarında ifade bulunan 17'si ihraç, 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış polis memuru rütbesindeki toplam 21 Emniyet personeli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, şüphelilerin isimlerine gizli tanık "Garson"dan elde edilen dijital veriler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıldı. Gözaltıların, "Garson"dan ele geçirilen verilerdeki isimlere yönelik ilk operasyon olduğu belirtildi. 

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