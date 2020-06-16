Euro
7.74
Dolar
6.83
BIST 100
110,882.00
Altın
1,727.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 15'i ByLock kullanıcısı 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Barış Kılıç   | 16.06.2020
Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheli ile örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Zanlılardan 13'ü yakalandı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sürdürülüyor.

Şüpheliler hakkında, ByLock'un yanı sıra Bank Asya, örgütle bağlantılı iş yerlerine ilişkin sigorta kaydı, terör örgütünün tepe yönetimiyle irtibat ile ifade ve teşhise yönelik deliller bulunduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oscar ödülleri gecesi Kovid-19 nedeniyle Nisan 2021'e ertelendi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 120 bini geçti
Bakan Varank Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını yerinde inceledi
Meksika'da artan Kovid-19 vakalarına rağmen yeni normale dönüş devam ediyor
Afrika’da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 303 ölüm

Benzer haberler

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Çanakkale merkezli 16 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Akıncı Üssü darbe davası yeniden görülmeye başlandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 84 gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 27 eski polis daha adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 100 gözaltı

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 100 gözaltı