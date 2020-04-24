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Ankara Emniyetinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon 267 bin lira katkı

Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na gönüllülük esasına göre topladığı yardımla 2 milyon 267 bin 343 lira katkıda bulundu.

Cankut Taşdan   | 24.04.2020
Ankara Emniyetinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon 267 bin lira katkı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli, Milli Dayanışma Kampanyası'na gönüllülük esasına göre topladığı yardımla 2 milyon 267 bin 343 lira katkıda bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için İl Emniyet Müdürlüğü personeli de harekete geçti.

Personelin gönüllülük esasına göre topladığı 2 milyon 267 bin 343 lira kampanyaya aktarıldı.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Müdürlüğün Twitter hesabından, kampanyaya katılan gönüllü personele teşekkür mesajı yayımlayarak, "Büyük Türk milleti tarihi boyunca sıkıntılı süreçlerini maddi ve manevi dayanışmayla her zaman aşmıştır. Ankara Emniyet Müdürlüğü olarak kampanyaya destekte bulunan herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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